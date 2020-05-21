Медведев: чтобы избежать истощения лесов, нужны современные технологии

"О чем бы хотел сказать - это современные технологии лесопользования, предусматривающие восстановление и выращивание лесов. Мы и в прошлом году этим занимались с коллегами, которые участвуют в этом совещании, особенно в период пожаров и наводнений, но эта задача все равно остается исключительно важной", - сказал он в ходе совещания об исполнении поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.