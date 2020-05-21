Медведев: чтобы избежать истощения лесов, нужны современные технологии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости использования современных технологий, чтобы избежать истощения лесов в России.
"О чем бы хотел сказать - это современные технологии лесопользования, предусматривающие восстановление и выращивание лесов. Мы и в прошлом году этим занимались с коллегами, которые участвуют в этом совещании, особенно в период пожаров и наводнений, но эта задача все равно остается исключительно важной", - сказал он в ходе совещания об исполнении поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
При этом Медведев отметил, что во многих странах эти технологии применяются весьма успешно. "Несмотря на колоссальные запасы леса в нашей стране, если их (технологии - ред.) не использовать, то эти запасы со временем могут просто истощиться", - заключил он.