Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T16:17
https://ria.ru/20200521/1571793376.html
Медведев: чтобы избежать истощения лесов, нужны современные технологии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155938/17/1559381714_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_4d67224abc1d9b1e0595a279f8a1ea99.jpg
РИА Новости

Медведев: чтобы избежать истощения лесов, нужны современные технологии

16:17 21.05.2020
148
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Лес. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости использования современных технологий, чтобы избежать истощения лесов в России.
"О чем бы хотел сказать - это современные технологии лесопользования, предусматривающие восстановление и выращивание лесов. Мы и в прошлом году этим занимались с коллегами, которые участвуют в этом совещании, особенно в период пожаров и наводнений, но эта задача все равно остается исключительно важной", - сказал он в ходе совещания об исполнении поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
При этом Медведев отметил, что во многих странах эти технологии применяются весьма успешно. "Несмотря на колоссальные запасы леса в нашей стране, если их (технологии - ред.) не использовать, то эти запасы со временем могут просто истощиться", - заключил он.
2400118
Обсудить 9
РоссияДмитрий МедведевЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о проблеме актуализации госполитики в лесной отрасли
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Все регионы Китая создадут лаборатории биологической безопасности
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Путин проводит встречу с главой Кубани
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова отметила роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Пожилая пара держатся за руки
Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов
Покупка гречневой крупы
Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Патриарх отметил заботу Шойгу о моральном духе российской армии
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Здание китайского парламента в Пекине
В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах
Кадр из мультфильма Русалочка
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала партию аппаратов ИВЛ из США искренним жестом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Лента новостейМолния