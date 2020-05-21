Захарова отметила роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Периодически возникающие попытки превратить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в площадку для сведения политических счетов неуместны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях в Женеве завершилась 73-я сессия высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, а именно Всемирная ассамблея здравоохранения, в ходе которой страны-участники подтвердили настрой наращивать потенциал консолидированного взаимодействия перед лицом опасного глобального вызова. Именно в этом истинная миссия данной организации. Поэтому особенно неуместны периодически возникающие спекуляции вокруг нее и попытки превратить Всемирную организацию здравоохранения в площадку для сведения неких политических счетов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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