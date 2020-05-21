В Сочи число излечившихся от коронавируса достигло 175

СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Более половины из 275 заболевших Более половины из 275 заболевших COVID-19 Сочи выздоровели, сохраняется только один из восьми очагов заболеваемости, сообщает администрация города.

В четверг глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня. Ранее Кондратьев сообщил, что с 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.

"В Сочи основная часть заболевших коронавирусом уже вылечилась. Из 275 человек выздоровели 175. Изначально на курорте было восемь очагов заболеваемости, сейчас остался один. Это говорит о том, что город готов ко второму этапу постепенного снятия ограничительных мер", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородско.

По его словам, доступ в места массового скопления граждан – парки, скверы, торговые центры, на набережные и пляжи по-прежнему закрыт. Неизменным остаётся запрет на въезд в Сочи из других регионов страны, исключение составляет лишь транзитный транспорт. Под особым контролем правоохранителей остаются посты Магри и Псоу.

"В прежнем режиме продолжит работать обсерватор. Как и прежде на две недели туда будут направлять всех вновь прибывших граждан, не имеющих местной прописки. По приезду домой сочинцы будут обязаны находиться 14 дней на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что усилят работу мобильные отряды самоконтроля. С 23 мая они будут патрулировать общественные места курорта, особое внимание будет уделено пляжным территориям. До полного снятия карантина в Сочи сохранится масочный режим, кроме того, до 6 июня на территории курорта запрещено проводить массовые, спортивные и детские мероприятия.