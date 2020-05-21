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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:14
https://ria.ru/20200521/1571793165.html
В Сочи число излечившихся от коронавируса достигло 175
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Сочи число излечившихся от коронавируса достигло 175

16:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Более половины из 275 заболевших COVID-19 в Сочи выздоровели, сохраняется только один из восьми очагов заболеваемости, сообщает администрация города.
В четверг глава Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня. Ранее Кондратьев сообщил, что с 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.
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"В Сочи основная часть заболевших коронавирусом уже вылечилась. Из 275 человек выздоровели 175. Изначально на курорте было восемь очагов заболеваемости, сейчас остался один. Это говорит о том, что город готов ко второму этапу постепенного снятия ограничительных мер", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородско.
По его словам, доступ в места массового скопления граждан – парки, скверы, торговые центры, на набережные и пляжи по-прежнему закрыт. Неизменным остаётся запрет на въезд в Сочи из других регионов страны, исключение составляет лишь транзитный транспорт. Под особым контролем правоохранителей остаются посты Магри и Псоу.
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"В прежнем режиме продолжит работать обсерватор. Как и прежде на две недели туда будут направлять всех вновь прибывших граждан, не имеющих местной прописки. По приезду домой сочинцы будут обязаны находиться 14 дней на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что усилят работу мобильные отряды самоконтроля. С 23 мая они будут патрулировать общественные места курорта, особое внимание будет уделено пляжным территориям. До полного снятия карантина в Сочи сохранится масочный режим, кроме того, до 6 июня на территории курорта запрещено проводить массовые, спортивные и детские мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыСочиОбщество
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