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Проект об исключении из УК статьи за оскорбление власти вернули авторам
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РИА Новости

Проект об исключении из УК статьи за оскорбление власти вернули авторам

16:13 21.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 20 мая принял решение вернуть авторам законопроект об исключении из УК статьи о санкциях за публичное оскорбление представителя власти из-за отсутствия отзыва правительства и Верховного суда.
На прошлой неделе депутаты Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается из Уголовного кодекса РФ исключить статью 319 - о санкциях за публичное оскорбление представителя власти при исполнении обязанностей.
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В пояснительной записке авторы отмечают, что данная статья "не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания – штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны административным наказаниям", и мер, предусмотренных в КоАП за данные нарушения, достаточно.
Согласно повестке заседания, опубликованной на сайте комитета, законопроект возвращён авторам в соответствии со частью 3.1 статьи 107 регламента Госдумы - из-за отсутствия необходимых при внесении поправок в УК отзывов правительства и Верховного суда.
Согласно 319 статье УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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Антон МорозовАлександр СтаровойтовЛДПРГосдума РФОбщество
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