Проект об исключении из УК статьи за оскорбление власти вернули авторам

В пояснительной записке авторы отмечают, что данная статья "не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания – штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны административным наказаниям", и мер, предусмотренных в КоАП за данные нарушения, достаточно.

Согласно 319 статье УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.