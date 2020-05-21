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2020-05-21T16:24
https://ria.ru/20200521/1571793033.html
В Британии полиция оцепила больницу после инцидента с применением оружия
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РИА Новости

В Британии полиция оцепила больницу после инцидента с применением оружия

16:12 21.05.2020 (обновлено: 16:24 21.05.2020)
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© Фото : страница больницы Peterborough City Hospital на FacebookЗдание больницы Peterborough City Hospital
Здание больницы Peterborough City Hospital
© Фото : страница больницы Peterborough City Hospital на Facebook
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полиция британского города Питерборо оцепила местную больницу после сообщений о нападении с оружием недалеко от нее, информации о раненых не поступало, сообщает местная газета Cambridge News.
Как отмечает издание, речь идет о "серьезном инциденте", который произошел утром в одном из районов города. По данным полиции, пока не известно, сколько человек могли получить ранения в результате происшествия.
На месте инцидента присутствуют полицейские и медики. Ряд дорог перекрыты, людям рекомендуется избегать посещения этого района.
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