В Британии полиция оцепила больницу после инцидента с применением оружия

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полиция британского города Питерборо оцепила местную больницу после сообщений о нападении с оружием недалеко от нее, информации о раненых не поступало, сообщает местная газета Cambridge News.
Как отмечает издание, речь идет о "серьезном инциденте", который произошел утром в одном из районов города. По данным полиции, пока не известно, сколько человек могли получить ранения в результате происшествия.
The incident is still ongoing. https://t.co/WzqgsNipeS— Cambridgeshire Live (@Cambslive) May 21, 2020
На месте инцидента присутствуют полицейские и медики. Ряд дорог перекрыты, людям рекомендуется избегать посещения этого района.