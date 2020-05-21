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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:32
https://ria.ru/20200521/1571792975.html
В Европе рассказали о перспективах второй волны коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

В Европе рассказали о перспективах второй волны коронавируса

16:19 21.05.2020 (обновлено: 16:32 21.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах
Медицинские сотрудники в защитных костюмах
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон рассказала The Guardian, что угроза второй волны коронавируса в Европе не абстрактна.
Вопрос, по ее словам, заключается в том, когда и насколько серьезной она будет.
"Я не хочу рисовать картину конца света, но полагаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться", — пояснила Аммон, добавив, что люди думают, будто ситуация с коронавирусом подходит к концу, однако, по ее словам, это не так.
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Она обратила внимание, что к вирусу восприимчивы около 85-90 процентов населения. Кроме того, она заявила, что вирус "вокруг нас", он циркулирует больше, чем в январе и феврале.
"Кажется, он очень хорошо приспособлен к людям", — отметила она.
В то же время Амман считает, что защититься получится, если люди будут придерживаться определенных правил и соблюдать дистанцию.
В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 превысило 248 тысяч человек, погибло более 35 тысяч.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев COVID-19, погибли более 320 тысяч.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, погибли более 328 тысяч человек. США находятся на первом месте по числу жертв и инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андреа АммонЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияЕвропаВ мире
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