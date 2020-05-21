В Европе рассказали о перспективах второй волны коронавируса

Вопрос, по ее словам, заключается в том, когда и насколько серьезной она будет.

"Я не хочу рисовать картину конца света, но полагаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться", — пояснила Аммон, добавив, что люди думают, будто ситуация с коронавирусом подходит к концу, однако, по ее словам, это не так.

Она обратила внимание, что к вирусу восприимчивы около 85-90 процентов населения. Кроме того, она заявила, что вирус "вокруг нас", он циркулирует больше, чем в январе и феврале.

"Кажется, он очень хорошо приспособлен к людям", — отметила она.

В то же время Амман считает, что защититься получится, если люди будут придерживаться определенных правил и соблюдать дистанцию.

Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 превысило 248 тысяч человек, погибло более 35 тысяч.

Всего в мире, по данным ВОЗ , зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев COVID-19, погибли более 320 тысяч.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, погибли более 328 тысяч человек. США находятся на первом месте по числу жертв и инфицированных.