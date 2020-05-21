В МИД отметили ухудшение ситуации с COVID-19 на северо-востоке Сирии

"Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться ИГИЛовцы*, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, в результате свыше 20 человек были убиты, около 40 – ранены", - сказала Захарова на брифинге в четверг.