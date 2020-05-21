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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:33
https://ria.ru/20200521/1571792947.html
В МИД отметили ухудшение ситуации с COVID-19 на северо-востоке Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571452169_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_dc02769347ada061c52e2839c2c24e1a.jpg
РИА Новости

В МИД отметили ухудшение ситуации с COVID-19 на северо-востоке Сирии

16:11 21.05.2020 (обновлено: 16:33 21.05.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ситуация с COVID-19 на северо-востоке Сирии ухудшается, пандемией воспользовалась ИГИЛ*, при этом США не заботятся о гражданском населении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться ИГИЛовцы*, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, в результате свыше 20 человек были убиты, около 40 – ранены", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

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"Кроме того, обратили внимание: тревожные сообщения о побеге семи ИГИЛовцев* из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль. Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах", - добавила представитель МИД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияСШАВ мире
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