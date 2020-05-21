В Госдуме оценили создание единого регистра сведений о россиянах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Единая база данных россиян нужна, чтобы объединить в одном месте уже имеющуюся у государства информацию, объяснил депутат Сергей Боярский. Его выступление в нижней палате парламента опубликовал портал Дума ТВ.
"Эти сведения уже хранятся и обрабатываются в различных ведомствах, но разрозненно. <…> Послушайте, мы, что, хотим вернуться на 15-20 лет назад, когда, чтобы элементарную операцию провести, нужно было потратить уйму времени, нервов, обойти все инстанции? – обратился он к коллегам.
Боярский также призвал россиян не беспокоиться о сохранности своих данных. Он напомнил, что люди регулярно передают личную информацию в банки, медучреждения и туристические агентства.
"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", — подчеркнул парламентарий.
Ранее в Федеральной налоговой службе также отмечали, что создание регистра позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов.
Согласно принятому Госдумой закону о создании единого федерального информационного регистра сведений, в новой базе данных будут храниться сведения о россиянах, в частности — ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство. Эти данные смогут получить государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариус, а также сам россиянин или его законный представитель.
Защищать регистр от несанкционированного доступа будет ФНС.