В Госдуме оценили создание единого регистра сведений о россиянах

"Эти сведения уже хранятся и обрабатываются в различных ведомствах, но разрозненно. <…> Послушайте, мы, что, хотим вернуться на 15-20 лет назад, когда, чтобы элементарную операцию провести, нужно было потратить уйму времени, нервов, обойти все инстанции? – обратился он к коллегам.