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2020-05-21T17:21
https://ria.ru/20200521/1571792876.html
В Госдуме оценили создание единого регистра сведений о россиянах
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РИА Новости

В Госдуме оценили создание единого регистра сведений о россиянах

16:10 21.05.2020 (обновлено: 17:21 21.05.2020)
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Единая база данных россиян нужна, чтобы объединить в одном месте уже имеющуюся у государства информацию, объяснил депутат Сергей Боярский. Его выступление в нижней палате парламента опубликовал портал Дума ТВ.
"Эти сведения уже хранятся и обрабатываются в различных ведомствах, но разрозненно. <…> Послушайте, мы, что, хотим вернуться на 15-20 лет назад, когда, чтобы элементарную операцию провести, нужно было потратить уйму времени, нервов, обойти все инстанции? – обратился он к коллегам.
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Боярский также призвал россиян не беспокоиться о сохранности своих данных. Он напомнил, что люди регулярно передают личную информацию в банки, медучреждения и туристические агентства.
"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", — подчеркнул парламентарий.
Ранее в Федеральной налоговой службе также отмечали, что создание регистра позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов.
Согласно принятому Госдумой закону о создании единого федерального информационного регистра сведений, в новой базе данных будут храниться сведения о россиянах, в частности — ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство. Эти данные смогут получить государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариус, а также сам россиянин или его законный представитель.
Защищать регистр от несанкционированного доступа будет ФНС.
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