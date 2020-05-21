Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:00
https://ria.ru/20200521/1571792836.html
Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1036x0_80_0_0_62a08927ca5b1b701bba1a29426eebb9.jpg
РИА Новости

Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России

16:09 21.05.2020 (обновлено: 17:00 21.05.2020)
433
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких из США поступит в Россию на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, первая партия аппаратов ИВЛ из США прибудет в Россию уже в четверг.
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
01:25Распространение нового коронавируса
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
"Пятьдесят аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть есть реальная потребность", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила, что как поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе. Она подчеркнула, что российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ, сообщил во вторник фонд.
Ранее в пресс-службе Пентагона РИА Новости сообщили, что аппараты ИВЛ из США в Россию доставят военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, заявила ранее РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
1201118
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова опровергла сообщения о предложении по саммиту США и Палестины
Самолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию
Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Захарова рассказала, кто займется распределением аппаратов ИВЛ из США
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Здание китайского парламента в Пекине
В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
СМИ сообщили об отказе Палестины принять гумпомощь из ОАЭ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Лента новостейМолния