Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких из Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции легких из США поступит в Россию на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, первая партия аппаратов ИВЛ из США прибудет в Россию уже в четверг.

"Пятьдесят аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть есть реальная потребность", - сказала Захарова на брифинге.

Захарова напомнила, что как поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе. Она подчеркнула, что российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ, сообщил во вторник фонд.

Ранее в пресс-службе Пентагона РИА Новости сообщили, что аппараты ИВЛ из США в Россию доставят военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, заявила ранее РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.