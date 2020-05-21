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2020-05-21T16:04
https://ria.ru/20200521/1571792426.html
В Вологде два детских сада закрыли из-за выявления случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Вологде два детских сада закрыли из-за выявления случаев COVID-19

16:04 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Еще два детских сада закрыли в Вологде из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией ребенка и одного из родителей, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что был закрыт детский сад №67 из-за заразившегося воспитателя.
"Еще два детских сада Вологды закрыли из-за COVID-19. В детском саду №105 зараженным оказался один из родителей, водивших детей, в детском саду №96 COVID-положительным оказался один из воспитанников", - говорится в сообщении.
По данным на 21 мая, в Вологодской области подтверждено 562 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 - за последние сутки. Выздоровел 231 человек, умерли трое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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