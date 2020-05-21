Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:03
https://ria.ru/20200521/1571792330.html
Путин призвал помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_7828d87dc9e5adb26290ecb3ac7eb4b2.jpg
РИА Новости

Путин призвал помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения

16:02 21.05.2020 (обновлено: 16:03 21.05.2020)
223
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой за обучение, и внимательно оценивать ситуацию каждого студента.
"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности – не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики, это позволит изменить ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
16:00
Путин поручил принять закон, разрешающий студентам работать в школах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1040000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин поручил принять закон, разрешающий студентам работать в школах
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал обеспечить трудоустройство студентам по IT-специальностям
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин призвал расширить возможности для студентов
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин согласился с идеей направить средства на поддержку образования
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В Россию за последнюю неделю вернулись более 3,2 тысячи человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил усилить санитарные нормы в образовательных учреждениях
Аудитория в университете
Минобрнауки планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: образовательная система прошла проверку на прочность
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
В Минобрнауки рассказали о сроках подачи документов в вузы
Студенты в аудитории
Минобрнауки планирует дораспределить 11 тысяч бюджетных мест в вузах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Лента новостейМолния