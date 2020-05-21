Путин призвал помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой обучения

"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности – не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики, это позволит изменить ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.