Путин согласился с идеей направить средства на поддержку образования

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить 41,4 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры.
"Уже принято решение, Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить, 41,4, даже побольше, по-моему, почти 42 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Президент отметил, что такая мера поддержки позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций.