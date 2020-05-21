Путин согласился с идеей направить средства на поддержку образования

"Уже принято решение, Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить, 41,4, даже побольше, по-моему, почти 42 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.