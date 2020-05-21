Путин поручил принять закон, разрешающий студентам работать в школах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Закон, разрешающий студентам вузов работать в школах, должен быть принят в июне, чтобы они могли уже этим летом принять участие в организации отдыха детей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других вузов работать в учреждениях образования. При чем как на временной, так и на постоянной основе",- сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования.
По его словам, в качестве первого шага студенты могли бы принять участие этим летом в организации отдыха детей. "В принципе, это практикуется уже, надо просто сделать это шире",- отметил президент.