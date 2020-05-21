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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:59
https://ria.ru/20200521/1571792172.html
В Латвии за сутки выявили девять новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465295_0:204:3070:1931_1036x0_80_0_0_4acf454c1d267bd39803c5c4f645f7e5.jpg
РИА Новости

В Латвии за сутки выявили девять новых случаев COVID-19

15:59 21.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЛатвия
Латвия
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Латвия. Архивное фото
РИГА, 21 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, всего выявлены 1025 заболевших, умер еще один пациент, сообщается в четверг на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За последние 24 часа в Латвии было выявлено девять новых случаев COVID-19, один пациент скончался", - говорится в сообщении.
За сутки в Латвии было сделано 1,87 тысячи тестов на COVID-19, в целом с начала эпидемии - 94 621. Коронавирус подтвержден у 1025 человек, 694 выздоровели, 22 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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