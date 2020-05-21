В Латвии за сутки выявили девять новых случаев COVID-19

"За последние 24 часа в Латвии было выявлено девять новых случаев COVID-19, один пациент скончался", - говорится в сообщении.

За сутки в Латвии было сделано 1,87 тысячи тестов на COVID-19, в целом с начала эпидемии - 94 621. Коронавирус подтвержден у 1025 человек, 694 выздоровели, 22 скончались.