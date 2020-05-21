В Латвии за сутки выявили девять новых случаев COVID-19

РИГА, 21 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, всего выявлены 1025 заболевших, умер еще один пациент, сообщается в четверг на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За последние 24 часа в Латвии было выявлено девять новых случаев COVID-19, один пациент скончался", - говорится в сообщении.
За сутки в Латвии было сделано 1,87 тысячи тестов на COVID-19, в целом с начала эпидемии - 94 621. Коронавирус подтвержден у 1025 человек, 694 выздоровели, 22 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф