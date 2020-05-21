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2020-05-21T16:48
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Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%
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РИА Новости

Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%

15:57 21.05.2020 (обновлено: 16:48 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка гречневой крупы
Покупка гречневой крупы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупка гречневой крупы. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело о сговоре двух торговых сетей, которые установили в своих магазинах торговую надбавку на гречневую крупу в размере до 356%, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФАС.
По данным ведомства, максимальные розничные цены на гречку "Экстра" весом 800 граммов в торговой сети Spar достигают 175,99 рубля, в торговой сети "Магнит" - 139,90 рубля. Такое ценообразование фиксируется челябинским УФАС с конца апреля в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты.
"Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре торговых сетей "Магнит" и Spar. Признаки антиконкурентного соглашения установлены при реализации АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Молл" (торговая сеть Spar) гречневой крупы торговой марки "Увелка", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Spar предлагал гречку с торговой надбавкой до 356%, "Магнит" - 230%, в других торговых сетях цена на аналогичный товар составляла от 80 до 90 рублей. А, например, в Липецке гречка стоит 99 рублей, в Саранске и в Нижнем Новгороде – 103 рубля, поясняет УФАС.
Производитель гречневой крупы – региональное ООО "Ресурс". В ходе его проверки УФАС значительных изменений оптовых цен на крупу у ООО не выявлено, сообщает пресс-служба.
Первое заседание комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела, возбужденного в отношении торговых сетей, состоится в середине июня, уточняется в сообщении.
По словам руководителя челябинского УФАС России Анны Козловой, реализация гречневой крупы с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса, а такие действия компаний содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
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