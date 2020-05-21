Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Челябинское управление Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело о сговоре двух торговых сетей, которые установили в своих магазинах торговую надбавку на гречневую крупу в размере до 356%, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФАС.

По данным ведомства, максимальные розничные цены на гречку "Экстра" весом 800 граммов в торговой сети Spar достигают 175,99 рубля, в торговой сети "Магнит" - 139,90 рубля. Такое ценообразование фиксируется челябинским УФАС с конца апреля в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты.

"Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре торговых сетей "Магнит" и Spar. Признаки антиконкурентного соглашения установлены при реализации АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Молл" (торговая сеть Spar) гречневой крупы торговой марки "Увелка", - говорится в сообщении.

Установлено, что Spar предлагал гречку с торговой надбавкой до 356%, "Магнит" - 230%, в других торговых сетях цена на аналогичный товар составляла от 80 до 90 рублей. А, например, в Липецке гречка стоит 99 рублей, в Саранске и в Нижнем Новгороде – 103 рубля, поясняет УФАС.

Производитель гречневой крупы – региональное ООО "Ресурс". В ходе его проверки УФАС значительных изменений оптовых цен на крупу у ООО не выявлено, сообщает пресс-служба.

Первое заседание комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела, возбужденного в отношении торговых сетей, состоится в середине июня, уточняется в сообщении.