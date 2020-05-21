Голикова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки

"Мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили. И мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов, без учета культуры, которая уже получила деньги, в 41,4 миллиарда рублей", - сказала она на совещании у президента.