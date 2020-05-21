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2020-05-21T15:56
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Голикова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки
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РИА Новости

Голикова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки

15:56 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.
"Мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили. И мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов, без учета культуры, которая уже получила деньги, в 41,4 миллиарда рублей", - сказала она на совещании у президента.
Голикова уточнила, что "раздавать" эти финансовые ресурсы не будут, и предложила завершить мониторинг потребности федеральных учреждений в такого рода ресурсах и распределить финансы таким образом, чтобы это обеспечивало приоритетные расходы.
"По результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями, будут в полном объеме исполнены", - добавила Голикова.
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