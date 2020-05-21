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2020-05-21T16:07
https://ria.ru/20200521/1571791931.html
В Россию за последнюю неделю вернулись более 3,2 тысячи человек
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РИА Новости

В Россию за последнюю неделю вернулись более 3,2 тысячи человек

15:56 21.05.2020 (обновлено: 16:07 21.05.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За последнюю неделю в Россию вернулись более 3,2 тысячи человек, всего с 18 марта из иностранных государств было вывезено более 230 тысяч человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжает реализацию мероприятий по организованному вывозу из иностранных государств желающих вернуться на родину граждан. По данным Росавиации, за последнюю неделю оказано было содействие в возвращении более чем 3 тысячам соотечественников, 3202 человека вернулись. А всего, напомню, с 18 марта было оказано содействие и всего вывезено более 230 тысяч человек", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Мария ЗахароваМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
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