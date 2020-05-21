В Россию за последнюю неделю вернулись более 3,2 тысячи человек

"Россия продолжает реализацию мероприятий по организованному вывозу из иностранных государств желающих вернуться на родину граждан. По данным Росавиации, за последнюю неделю оказано было содействие в возвращении более чем 3 тысячам соотечественников, 3202 человека вернулись. А всего, напомню, с 18 марта было оказано содействие и всего вывезено более 230 тысяч человек", - сказала Захарова на брифинге в четверг.