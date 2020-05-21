Абу-Даби запускает сертификацию чистоты отелей и туристических объектов

Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил о начале программы сертификации отелей и туристических объектов, Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил о начале программы сертификации отелей и туристических объектов, сообщает TimeOut Abu Dhabi.

Все предприятия и организации отрасли путешествий будут включены в нее. Программа направлена на стандартизацию и повышение уровня чистоты и гигиены в эмирате во время пандемии коронавируса.

Сейчас отели, торговые центры, рестораны, достопримечательности готовятся вновь открыться для туристов. Новая программа сертификации поможет убедить гостей, что нет никакого риска для их здоровья или благополучия.

Она будет осуществляться поэтапно, начиная с отелей, а потом заработает для туристических достопримечательностей и предприятий.

"Наша цель — сделать так, чтобы наши жители и гости чувствовали себя в Абу-Даби безопасно и комфортно", — сказал Али Хассан Аль-шайба, исполнительный директор по туризму и маркетингу департамента культуры и туризма эмирата.

Он подчеркнул, что всем учреждениям и предприятиям необходимо повышать и поддерживать гигиенические стандарты.