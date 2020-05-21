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Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования
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РИА Новости

Путин поручил наращивать доступность бесплатного образования

15:54 21.05.2020 (обновлено: 16:04 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия будет наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего это касается вузов в регионах, нужно также проработать вопрос о снижении ставок по образовательному кредиту с 8% до 3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем наращивать доступность бесплатного высшего образования. Прежде всего в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации. Но у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование. В том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита, и сделать это на максимально льготных условиях. В этой связи прошу правительство совместно с банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательному кредиту с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов. А на этапе их выплат - увеличить размер налогового вычета. Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Путин также призвал существенно расширить возможности для студентов вузов и колледжей работать, получать опыт и дополнительный доход.
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