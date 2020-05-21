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2020-05-21T15:54
https://ria.ru/20200521/1571791637.html
В ДНР сравнили политику Зеленского и Порошенко по Донбассу
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РИА Новости

В ДНР сравнили политику Зеленского и Порошенко по Донбассу

15:54 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за год так и не выполнил предвыборных обещаний прекратить огонь в Донбассе, его "мирный план" по урегулированию конфликта "обернулся большей кровью", чем при его предшественнике Петре Порошенко, считает председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.
Двадцатого мая исполнился год с момента инаугурации Зеленского.
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"Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошел год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы народных республик Донбасса", - сказал журналистам Бидевка.
Он отметил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков гибнут и страдают мирные жители. По его словам, "мирный план" Зеленского по Донбассу "обернулся еще большей кровью, чем при (экс-президенте Украины Петре – ред.) Порошенко".
"Постоянные угрозы Зеленского выйти из минского формата, очевидно, также не имеют под собой никакого фундамента. Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно, а мы видим, что сегодня ни Германия, ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам, пытающимся разыграть свои политические карты на шатающейся арене украинского политикума", - добавил Бидевка.
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По его мнению, перед выборами Зеленский "много говорил и обещал, но на деле оказался президентом хуже, чем Порошенко".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Владимир БидёвкаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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