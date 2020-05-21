В ДНР сравнили политику Зеленского и Порошенко по Донбассу

Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский за год так и не выполнил предвыборных обещаний прекратить огонь в Донбассе , его "мирный план" по урегулированию конфликта "обернулся большей кровью", чем при его предшественнике Петре Порошенко, считает председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка

Двадцатого мая исполнился год с момента инаугурации Зеленского.

"Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошел год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы народных республик Донбасса", - сказал журналистам Бидевка.

Он отметил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков гибнут и страдают мирные жители. По его словам, "мирный план" Зеленского по Донбассу "обернулся еще большей кровью, чем при (экс-президенте Украины Петре – ред.) Порошенко".

"Постоянные угрозы Зеленского выйти из минского формата, очевидно, также не имеют под собой никакого фундамента. Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно, а мы видим, что сегодня ни Германия , ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам, пытающимся разыграть свои политические карты на шатающейся арене украинского политикума", - добавил Бидевка.

По его мнению, перед выборами Зеленский "много говорил и обещал, но на деле оказался президентом хуже, чем Порошенко".