Путин будет лично контролировать выполнение мер по поддержке образования

"Все меры, которые мы с вами сформулировали, должны быть выполнены, реализованы в полном объеме. Речь идет о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения, о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны, и я лично буду это делать, держать на контроле", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.