Путин будет лично контролировать выполнение мер по поддержке образования

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры по поддержке образования должны быть выполнены в полном объеме, он будет лично держать это на контроле.
"Все меры, которые мы с вами сформулировали, должны быть выполнены, реализованы в полном объеме. Речь идет о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения, о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны, и я лично буду это делать, держать на контроле", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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