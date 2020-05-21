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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:11
https://ria.ru/20200521/1571791548.html
Путин будет лично контролировать выполнение мер по поддержке образования
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787982_0:357:2962:2023_1036x0_80_0_0_cca00e39aacbcea20c53030acc888308.jpg
РИА Новости

Путин будет лично контролировать выполнение мер по поддержке образования

15:53 21.05.2020 (обновлено: 16:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры по поддержке образования должны быть выполнены в полном объеме, он будет лично держать это на контроле.
"Все меры, которые мы с вами сформулировали, должны быть выполнены, реализованы в полном объеме. Речь идет о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения, о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны, и я лично буду это делать, держать на контроле", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
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