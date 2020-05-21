Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Компания "Хурма Менеджмент Групп", владеющая сетью баров "Дорогая, я перезвоню", просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака "Русалочка", принадлежащего американской компании Disney Enterprises.

Как следует из опубликованного определения суда, по мнению истца, спорный бренд ответчиком не используется в одном из классов услуг, для которых зарегистрирован.

Речь в иске, в частности, идет о 43-м классе МКТУ, включающем услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и другие.

Иск поступил в СИП 19 мая и пока оставлен судом без движения, поскольку истец не приложил к нему документы, подтверждающие юридический статус ответчика, а также доказательства направления ответчику копии иска.

Киностудия Disney регулярно снимает мультфильмы по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка". По мотивам сказки был также создан мультсериал.