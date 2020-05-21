Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-21T16:02
https://ria.ru/20200521/1571791280.html
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
https://cdn22.img.ria.ru/images/44984/85/449848539_0:101:1331:850_1036x0_80_0_0_e6f146076085a2a7b94fac923adce126.jpg
РИА Новости

Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"

15:51 21.05.2020 (обновлено: 16:02 21.05.2020)
596
© Фото : The Walt Disney CompanyКадр из мультфильма "Русалочка"
Кадр из мультфильма Русалочка
© Фото : The Walt Disney Company
Кадр из мультфильма "Русалочка"
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Компания "Хурма Менеджмент Групп", владеющая сетью баров "Дорогая, я перезвоню", просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака "Русалочка", принадлежащего американской компании Disney Enterprises.
Как следует из опубликованного определения суда, по мнению истца, спорный бренд ответчиком не используется в одном из классов услуг, для которых зарегистрирован.
Сотрудник Московского производственного объединения Рубин регулирует телевизор Рубин-Тесла-Ц392Д
12 мая, 10:54
ПИК хочет отсудить бренд "Мой дом" у бывшего производителя телевизоров
Речь в иске, в частности, идет о 43-м классе МКТУ, включающем услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и другие.
Иск поступил в СИП 19 мая и пока оставлен судом без движения, поскольку истец не приложил к нему документы, подтверждающие юридический статус ответчика, а также доказательства направления ответчику копии иска.
Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино. Архивное фото
28 августа 2017, 11:19
"Союзмультфильм" отсудил еще 450 тысяч рублей за "простоквашинские бренды"
Киностудия Disney регулярно снимает мультфильмы по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка". По мотивам сказки был также создан мультсериал.
По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем и гендиректором ООО "Хурма Менеджмент Групп" является Дмитрий Левицкий. Компании принадлежит несколько баров "Дорогая, я перезвоню" и других заведений общественного питания.
840007
Обсудить 1
КультураРоссияThe Walt Disney CompanyСШАЭкономика
Рекомендуем
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Лента новостейМолния