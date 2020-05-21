На Украине в доме престарелых выявили вспышку коронавируса

Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунов Ровенской области Вспышку коронавируса зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунов Ровенской области Украины , выявлены 12 заболевших, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.

"В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - шести работников и шести подопечных", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с этим председатель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.

Указывается, что все заболевшие из одного корпуса, его изолировали. В интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют людей, которые контактировали с заболевшими. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19706, скончались 579 человек, выздоровели 6227.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.