На Украине в доме престарелых выявили вспышку коронавируса

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунов Ровенской области Украины, выявлены 12 заболевших, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
"В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - шести работников и шести подопечных", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в связи с этим председатель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.
Указывается, что все заболевшие из одного корпуса, его изолировали. В интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют людей, которые контактировали с заболевшими. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19706, скончались 579 человек, выздоровели 6227.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.