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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:42
https://ria.ru/20200521/1571790634.html
На Украине в доме престарелых выявили вспышку коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине в доме престарелых выявили вспышку коронавируса

15:42 21.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Здолбунов Ровенской области Украины, выявлены 12 заболевших, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
"В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - шести работников и шести подопечных", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в связи с этим председатель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.
Указывается, что все заболевшие из одного корпуса, его изолировали. В интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют людей, которые контактировали с заболевшими. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19706, скончались 579 человек, выздоровели 6227.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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