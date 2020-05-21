В Москве задержали мошенников, выманивавших деньги у онкобольных

"Злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей", - сказала Волк.