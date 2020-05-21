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2020-05-21T15:38
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В Москве задержали мошенников, выманивавших деньги у онкобольных
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РИА Новости

В Москве задержали мошенников, выманивавших деньги у онкобольных

15:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали подозреваемых в масштабном мошенничестве, они выманивали деньги у онкобольных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. На самом же деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей", - сказала Волк.
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По ее словам, сообщники действовали от имени компаний с "броскими" называниями. Для привлечения клиентов они использовали несколько сайтов, на которых была размещена информация о помощи в госпитализации в любые больницы Москвы. Сотрудники колл-центра вели телефонные переговоры с пациентами, а координаторы осуществляли взаимодействие непосредственно с медицинскими организациями.
Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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