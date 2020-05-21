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2020-05-21T15:40
https://ria.ru/20200521/1571790323.html
Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы
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РИА Новости

Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы

15:38 21.05.2020 (обновлено: 15:40 21.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что 16 тысяч выпускников российских школ получат дипломы участников олимпиад и льготы при поступлении в вузы.
Он отметил, что Российский союз ректоров курирует 80 олимпиад школьников, на начальном этапе в них участвуют 2 миллиона человек. В этом году провести заключительный тур очно не удалось из-за пандемии, было принято решение провести его дистанционно.
"Шестнадцать тысяч участников олимпиад школьников заключительного тура через несколько дней получат дипломы победителей, и они могут уже поступать в... наши вузы с льготами", - сказал Садовничий на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Ректор МГУ вместе с Российским союзом ректоров также попросил глав Минпросвещения и Минобрнауки в "ближайший день-два очень экономно просчитать оставшееся время с тем, чтобы в конце августа, во второй половине августа провести зачисление в наши университеты, и 1 сентября начать учебный год".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор СадовничийОбразование - Общество
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