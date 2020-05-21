Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что 16 тысяч выпускников российских школ получат дипломы участников олимпиад и льготы при поступлении в вузы.
Он отметил, что Российский союз ректоров курирует 80 олимпиад школьников, на начальном этапе в них участвуют 2 миллиона человек. В этом году провести заключительный тур очно не удалось из-за пандемии, было принято решение провести его дистанционно.
"Шестнадцать тысяч участников олимпиад школьников заключительного тура через несколько дней получат дипломы победителей, и они могут уже поступать в... наши вузы с льготами", - сказал Садовничий на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Ректор МГУ вместе с Российским союзом ректоров также попросил глав Минпросвещения и Минобрнауки в "ближайший день-два очень экономно просчитать оставшееся время с тем, чтобы в конце августа, во второй половине августа провести зачисление в наши университеты, и 1 сентября начать учебный год".
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