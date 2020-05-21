Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы

"Шестнадцать тысяч участников олимпиад школьников заключительного тура через несколько дней получат дипломы победителей, и они могут уже поступать в... наши вузы с льготами", - сказал Садовничий на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.