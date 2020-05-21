Онлайн-конференция об обучении навыкам здорового образа жизни в школе

- президент Фонда русской культуры Александр КРУТОВ;- вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Юлия СОЛОВЬЕВА;- заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Дарья ХАЛТУРИНА;- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Ольга ДАНИЛОВА.По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации реализуется проект "Организационное и программно-методическое сопровождение комплексной системы мероприятий по реализации образовательной политики в системе общего и среднего профессионального образования, обеспечивающей условия по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни".Цель – объединение усилий образовательных и иных организаций, реализующих проекты или программы, направленные на формирование у детей и обучающейся молодежи представлений о качестве жизнедеятельности современного человека и навыков здорового образа жизни. Эксперты расскажут о реализации проекта и обсудят актуальные вопросы обучения и воспитания.