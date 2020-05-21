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Онлайн-конференция об обучении навыкам здорового образа жизни в школе
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РИА Новости

Онлайн-конференция об обучении навыкам здорового образа жизни в школе

15:35 21.05.2020
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28 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Обучение навыкам здорового образа жизни в школе".
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Участники:
- президент Фонда русской культуры Александр КРУТОВ;
- вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Юлия СОЛОВЬЕВА;
- заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Дарья ХАЛТУРИНА;
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Ольга ДАНИЛОВА.

По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации реализуется проект "Организационное и программно-методическое сопровождение комплексной системы мероприятий по реализации образовательной политики в системе общего и среднего профессионального образования, обеспечивающей условия по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни".
Цель – объединение усилий образовательных и иных организаций, реализующих проекты или программы, направленные на формирование у детей и обучающейся молодежи представлений о качестве жизнедеятельности современного человека и навыков здорового образа жизни. Эксперты расскажут о реализации проекта и обсудят актуальные вопросы обучения и воспитания.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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