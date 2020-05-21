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Вологодская область
2020-05-21T15:34
https://ria.ru/20200521/1571790123.html
Более сотни компьютеров и планшетов получили школьники Вологды
https://cdn24.img.ria.ru/images/115097/59/1150975951_0:169:3041:1880_1036x0_80_0_0_6f2df5344bd3d5d3fd37c00900eec9a4.jpg
РИА Новости

Более сотни компьютеров и планшетов получили школьники Вологды

15:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченица работает на компьютере
Ученица работает на компьютере
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Ученица работает на компьютере
ВОЛОГДА, 21 мая – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области передали более сотни компьютеров и планшетов, приобретённых за собственные и средства меценатов, нуждающимся вологодским школьникам для дистанционного обучения, сообщил РИА Новости спикер парламента региона – секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Луценко.
Как он отметил, в условиях пандемии детям приходится заниматься удаленно, но не у всех есть для этого техническая возможность, поэтому в апреле партией "Единая Россия", министерством просвещения и агентством стратегических инициатив было принято решение запустить проект "Помоги учиться дома", для того чтобы обеспечить детей компьютерной техникой для дистанционной учебы.
"Всего в Вологодской области необходимо приобрести более 4,5 тысячи единиц оборудования. По Вологде потребность составляет 287 устройств, 135 из которых уже отдано в семьи. Сегодня мы передаём еще 75 компьютеров и 30 планшетов областной столице, таким образом, потребность сократиться до 47 единиц", - сказал Луценко.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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По его словам, новая партия компьютерной техники была закуплена на средства предпринимателей, а также депутатов Заксобрания области от партии "Единая Россия", представляющих в областном парламенте большинство.
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