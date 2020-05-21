Более сотни компьютеров и планшетов получили школьники Вологды

ВОЛОГДА, 21 мая – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области передали более сотни компьютеров и планшетов, приобретённых за собственные и средства меценатов, нуждающимся вологодским школьникам для дистанционного обучения, сообщил РИА Новости спикер парламента региона – секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" . Парламентарии Вологодской области передали более сотни компьютеров и планшетов, приобретённых за собственные и средства меценатов, нуждающимся вологодским школьникам для дистанционного обучения, сообщил РИА Новости спикер парламента региона – секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Луценко

Как он отметил, в условиях пандемии детям приходится заниматься удаленно, но не у всех есть для этого техническая возможность, поэтому в апреле партией "Единая Россия", министерством просвещения и агентством стратегических инициатив было принято решение запустить проект "Помоги учиться дома", для того чтобы обеспечить детей компьютерной техникой для дистанционной учебы.

"Всего в Вологодской области необходимо приобрести более 4,5 тысячи единиц оборудования. По Вологде потребность составляет 287 устройств, 135 из которых уже отдано в семьи. Сегодня мы передаём еще 75 компьютеров и 30 планшетов областной столице, таким образом, потребность сократиться до 47 единиц", - сказал Луценко.