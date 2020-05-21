Садовничий призвал облегчить условия для зачисления иностранных студентов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что нужно облегчить условия для зачисления иностранных студентов - как подачу документов, так и вступительные экзамены.
"Принять решение для иностранных абитуриентов, которые поступают в наши университеты, по возможности, тоже зачислять их по системе портфолио, то есть облегчить им сдачу экзаменов с тем, чтобы это затем наверстать и решить проблему с привлечением хороших иностранных студентов учиться в наших университетах", - заявил Садовничий на совещании президента РФ по образованию в условиях пандемии коронавируса.
Он также отметил, что иностранным студентам необходимо создавать условия для комфортной подачи документов.
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