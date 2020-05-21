Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:13
https://ria.ru/20200521/1571789882.html
Садовничий призвал облегчить условия для зачисления иностранных студентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155544/09/1555440916_0:12:3015:1708_1036x0_80_0_0_43ae096b9e8cf04d79853107b3b55322.jpg
РИА Новости

Садовничий призвал облегчить условия для зачисления иностранных студентов

15:30 21.05.2020 (обновлено: 16:13 21.05.2020)
140
© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий
Виктор Садовничий
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что нужно облегчить условия для зачисления иностранных студентов - как подачу документов, так и вступительные экзамены.
"Принять решение для иностранных абитуриентов, которые поступают в наши университеты, по возможности, тоже зачислять их по системе портфолио, то есть облегчить им сдачу экзаменов с тем, чтобы это затем наверстать и решить проблему с привлечением хороших иностранных студентов учиться в наших университетах", - заявил Садовничий на совещании президента РФ по образованию в условиях пандемии коронавируса.
Он также отметил, что иностранным студентам необходимо создавать условия для комфортной подачи документов.
Виктор Садовничий
15:29Распространение нового коронавируса
Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1110113
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Виктор Садовничий
Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: образовательная система прошла проверку на прочность
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий: 16 тысяч выпускников получат льготы при поступлении в вузы
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" направила в Росавиацию документы на получение субсидии
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
В Минобрнауки рассказали о сроках подачи документов в вузы
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Путин: надо открыть дежурные группы в детских садах и школах
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков рассказал о сроках завершения учебного года в вузах
Девушка за компьютером
Глава Минобрнауки: переход на дистанционное обучение в вузах был успешным
Михаил Мурашко
Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
Минпросвещения и Роспотребнадзор проведут проверки школ
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил российскую систему образования
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко заявил о снижении показателя смертности в России
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
Лента новостейМолния