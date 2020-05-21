Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1 миллиона 148 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь в России в 2019 году, это на 15 тысяч больше, чем в 2018 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, она оплачена в полном объеме, на эти цели направлены более 100 миллиардов рублей. Это 100% утверждённого объёма. Общий объем помощи получили более 1 миллиона 148 тысяч человек, это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году", - сказал Мурашко на заседании правительства.