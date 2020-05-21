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2020-05-21T15:29
https://ria.ru/20200521/1571789756.html
Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году
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РИА Новости

Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году

15:29 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1 миллиона 148 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь в России в 2019 году, это на 15 тысяч больше, чем в 2018 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, она оплачена в полном объеме, на эти цели направлены более 100 миллиардов рублей. Это 100% утверждённого объёма. Общий объем помощи получили более 1 миллиона 148 тысяч человек, это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году", - сказал Мурашко на заседании правительства.
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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