Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году

"Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, она оплачена в полном объеме, на эти цели направлены более 100 миллиардов рублей. Это 100% утверждённого объёма. Общий объем помощи получили более 1 миллиона 148 тысяч человек, это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году", - сказал Мурашко на заседании правительства.