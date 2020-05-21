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2020-05-21T15:50
https://ria.ru/20200521/1571789730.html
Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели
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РИА Новости

Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели

15:29 21.05.2020 (обновлено: 15:50 21.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий
Виктор Садовничий
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий не сомневается, что через 2-3 недели завершатся экзамены и студенты уйдут на каникулы.
"Сейчас идут государственные экзамены, сейчас идут защиты дипломных работ. И никаких нет сомнений, что через несколько, ну, 2-3 недели мы завершим учебный процесс и все студенты, выпускники будут свободны и уйдут на каникулы", - сказал Садовничий на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - Общество
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