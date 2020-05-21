Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий не сомневается, что через 2-3 недели завершатся экзамены и студенты уйдут на каникулы.
"Сейчас идут государственные экзамены, сейчас идут защиты дипломных работ. И никаких нет сомнений, что через несколько, ну, 2-3 недели мы завершим учебный процесс и все студенты, выпускники будут свободны и уйдут на каникулы", - сказал Садовничий на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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