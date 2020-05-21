Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели

"Сейчас идут государственные экзамены, сейчас идут защиты дипломных работ. И никаких нет сомнений, что через несколько, ну, 2-3 недели мы завершим учебный процесс и все студенты, выпускники будут свободны и уйдут на каникулы", - сказал Садовничий на совещании президента РФ о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.