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2020-05-21T15:27
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В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар
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РИА Новости

В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар

15:27 21.05.2020
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CC0 / / АЭС Додевард в Нидерландах
АЭС Додевард в Нидерландах
CC0 / /
АЭС Додевард в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщает газета Algemeen Dagblad.
Пожар разгорелся днем в четверг, дым был хорошо виден издалека. На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль. Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.
АЭС Додевард закрыта с 1997 года, но еще не демонтирована. Все топливные стержни реактора были удалены, станция замурована. Как ожидается, к 2045 году уровень излучения снизится до безопасного для сноса зданий.
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