В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщает газета Algemeen Dagblad.
Пожар разгорелся днем в четверг, дым был хорошо виден издалека. На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль. Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.
Zeer grote brand op dit moment bij de voormalige oude kerncentrale in #Dodewaard. Hulpdiensten bestrijden het vuur. Zie voor berichtgevingen @CrisisGLZ #VRGZ pic.twitter.com/OZJKrvKzyA— Brandweer Groesbeek (@Post_Groesbeek) May 21, 2020
АЭС Додевард закрыта с 1997 года, но еще не демонтирована. Все топливные стержни реактора были удалены, станция замурована. Как ожидается, к 2045 году уровень излучения снизится до безопасного для сноса зданий.
Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020