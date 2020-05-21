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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:23
https://ria.ru/20200521/1571789363.html
На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 1644
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 1644

15:23 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Более половины заболевших коронавирусом на Кубани с начала пандемии выздоровели, а число выписанных из больниц за минувшие сутки COVID-пациентов превысило число выявленных инфицированных, сообщает оперативный штаб региона.
"Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы… За последние сутки подтвержден 91 новый случай коронавируса… За последние сутки врачи выписали 104 пациентов, и это вновь превысило число новых случаев. В целом уже более половины из всех заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на региональный минздрав отмечается, что такие показатели свидетельствуют об эффективности системы карантинных мероприятий. "Люди попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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