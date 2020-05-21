На Кубани число излечившихся от коронавируса достигло 1644

"Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы… За последние сутки подтвержден 91 новый случай коронавируса… За последние сутки врачи выписали 104 пациентов, и это вновь превысило число новых случаев. В целом уже более половины из всех заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели", - говорится в сообщении.