Школы искусств в Удмуртии оснастят новыми музыкальными инструментами

Также в рамках нацпроекта Республиканскому музыкальному колледжу предоставлена субсидия на 8,5 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. "На настоящий момент в колледж уже поступили интерактивные доски, видеопроекторы, цифровые пианино, компьютеры, мебель и учебная литература. Обновления материально-технической базы колледжа культуры не было более 15 лет. Приобретение музыкальных инструментов стало возможным благодаря нацпроекту "Культура", - пояснили в пресс-службе руководства республики.