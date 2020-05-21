Школы искусств в Удмуртии оснастят новыми музыкальными инструментами

УФА, 21 мая - РИА Новости. Колледжи и школы Удмуртии в 2020 году получат музыкальные инструмента на сумму свыше 45 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Благодаря национальному проекту "Культура", который инициировал президент РФ Владимир Путин, в Удмуртии продолжается оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, детской школе искусств № 2 имени П.И. Чайковского предоставлена субсидия более чем на 7,5 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов. На эти средства школа искусств приобрела малый концертный рояль "Kawai" и четыре пианино Zimmermann", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в рамках нацпроекта Республиканскому музыкальному колледжу предоставлена субсидия на 8,5 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. "На настоящий момент в колледж уже поступили интерактивные доски, видеопроекторы, цифровые пианино, компьютеры, мебель и учебная литература. Обновления материально-технической базы колледжа культуры не было более 15 лет. Приобретение музыкальных инструментов стало возможным благодаря нацпроекту "Культура", - пояснили в пресс-службе руководства республики.
"В этом году более 45 миллионов рублей мы планируем направить на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для образовательных учреждений Удмуртии в сфере культуры. Это значит, тысячи человек смогут получать музыкальное образование и пользоваться самыми современными инструментами и оборудованием", - прокомментировал ход реализации нацпроекта глава Удмуртии Александр Бречалов.