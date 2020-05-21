ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) расторгла контракт с компанией АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (АО "И.И.С.") на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) расторгла контракт с компанией АО "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (АО "И.И.С.") на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" , однако на сроки ремонта корабля это не повлияет, сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов

Ранее в СМИ появилась информация, что компания "И.И.С" обратилась с жалобой в Генпрокуратуру на заказчиков стройки "Центр судоремонта "Звездочка" и ОСК, которые якобы создали невозможные условия для продолжения строительства дока.

"Договор с АО "И.И.С." был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика. Есть выбор из трех крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам. С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля — лето 2021 года, с тем чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году", — сказал Рахманов.

Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за потраченные 900 миллионов из аванса в 2,6 миллиарда рублей.

"Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ. Это не более 1десяти процентов первого этапа стоимостью семь миллиардов рублей из законтрактованных 24", — сказал глава ОСК.

В качестве примера он сообщил, что подрядчик забил всего 145 свай из 728 необходимых для устройства перемычки и откачки воды, чтобы в последующем начинать работы в сухом доке.

В тоже время АО "И.И.С." жалуется на ОСК в том, что заказчик создал условия, в которых реконструкция дока становится невозможной. В частности, "И.И.С." получила аванс в 2,6 миллиарда рублей из обещанного аванса 7,1 миллиарда рублей, и "Звездочка" не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 миллионов рублей. Также "Звездочка" задержала предоставление проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции более чем на шесть месяцев, а по второму — не прислала до сих пор, пожаловался подрядчик.