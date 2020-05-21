ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора

"Нарушение закона выразилось в том, что содержание оглашенного судьей Т. текста приговора в отношении К. существенно отличается от текста приговора, имеющегося в деле, и текстов копий приговора, врученных сторонам. Расхождения между оглашенным приговором и содержащимся в материалах уголовного дела приговором в отношении К. составляют более 800 слов и знаков препинания", - сказано в обзоре. Там отмечается, что факт нарушения выявили с помощью аудиозаписи оглашения приговора.