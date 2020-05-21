ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Верховный суд напомнил судьям, что необходимо сразу оглашать окончательный вариант приговора, а не "неизвестный по форме и содержанию документ", и не дописывать его после оглашения, соответствующие примеры приведены в обзоре судебной практики дисциплинарной коллегии ВС РФ по делам о дисциплинарных правонарушениях судей.
Там отмечается, что судья из Кабардино-Балкарии, дополнившая приговор 800 знаками, лишилась своего статуса.
"Нарушение закона выразилось в том, что содержание оглашенного судьей Т. текста приговора в отношении К. существенно отличается от текста приговора, имеющегося в деле, и текстов копий приговора, врученных сторонам. Расхождения между оглашенным приговором и содержащимся в материалах уголовного дела приговором в отношении К. составляют более 800 слов и знаков препинания", - сказано в обзоре. Там отмечается, что факт нарушения выявили с помощью аудиозаписи оглашения приговора.
В итоге приговор отменили, судье вынесли частное определение и лишили статуса, поскольку "подобные факты подмены приговоров или внесения в них исправлений после провозглашения недопустимы в судебной практике, поскольку подрывают авторитет судебной власти, доверие граждан к судьям как носителям судебной власти и к правосудию в целом".
В обзоре рассказано о судье из Красноярского края, которая не написала приговор в совещательной комнате, а вместо него провозгласила "неизвестный по форме и содержанию вариант документа". Это тоже стоило ей статуса.