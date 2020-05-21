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2020-05-21T15:23
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Кравцов рассказал о готовности детских лагерей к лету
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РИА Новости

Кравцов рассказал о готовности детских лагерей к лету

15:20 21.05.2020 (обновлено: 15:23 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минпросвещения знает, в какой стадии готовности находится каждое учреждение летнего отдыха, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"У нас есть понимание по каждому учреждению летнего отдыха, в какой стадии готовности это учреждение, поэтому уверен, что здесь проблем не будет", - сказал Кравцов на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, у Минпросвещения есть понимание, что школьникам, которые вынужденно находятся на самоизоляции дома, необходим летний отдых, однако при его организации необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора.
"Для нас важно обеспечить здоровье школьников, сотрудников учреждений летнего отдыха", - подчеркнул Кравцов.
Как отметил министр, будут задействованы все ресурсы, и федеральные лагеря, и учреждения дополнительного образования, с 25 мая будет работать горячая линия.
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