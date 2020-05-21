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2020-05-21T15:19
https://ria.ru/20200521/1571788847.html
В Башкирии зарезавшего мать, отца и брата мужчину направили на лечение
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РИА Новости

В Башкирии зарезавшего мать, отца и брата мужчину направили на лечение

15:19 21.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
УФА, 21 мая - РИА Новости. Суд в Башкирии направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который после убийства родителей и брата, был признан невменяемым, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По данным следствия, трагедия в семье произошла на территории частного домовладения в Кугарчинском районе в июле 2019 года. Местный житель 26 лет нанес множественные удары ножом 59-летнему отцу, 53-летней матери и 30-летнему брату. Раненый отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории соседнего земельного участка и еще несколько раз ударил ножом. От полученных ранений все потерпевшие скончались на месте. Затем мужчина обратился в местный отдел полиции, где сообщил о содеянном.
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Ведомство отмечает, что комиссией судебно-психиатрических экспертов было установлено, что у мужчины в настоящее время и в период совершения деяния имелось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение.
"Судом в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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