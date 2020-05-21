В Башкирии зарезавшего мать, отца и брата мужчину направили на лечение

По данным следствия, трагедия в семье произошла на территории частного домовладения в Кугарчинском районе в июле 2019 года. Местный житель 26 лет нанес множественные удары ножом 59-летнему отцу, 53-летней матери и 30-летнему брату. Раненый отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории соседнего земельного участка и еще несколько раз ударил ножом. От полученных ранений все потерпевшие скончались на месте. Затем мужчина обратился в местный отдел полиции, где сообщил о содеянном.