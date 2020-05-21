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2020-05-21T16:58
https://ria.ru/20200521/1571788683.html
Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря

15:16 21.05.2020 (обновлено: 16:58 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
"Мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным. Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, некоторое дистанцирование детей, требования к организации питания и к режиму обеззараживания, целый ряд мер, которые, мы уверены, позволят отдых сделать безопасным и направленным на оздоровление детей. Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения", - сказала Попова на совещании о ситуации в системе образования на фоне коронавируса.
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