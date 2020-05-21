Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря

"Мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным. Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, некоторое дистанцирование детей, требования к организации питания и к режиму обеззараживания, целый ряд мер, которые, мы уверены, позволят отдых сделать безопасным и направленным на оздоровление детей. Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения", - сказала Попова на совещании о ситуации в системе образования на фоне коронавируса.