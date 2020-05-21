Попова рассказала об организации детского отдыха

Она отметила, что летнюю оздоровительную кампанию нужно проводить в тех регионах, в которых будет наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.

"На первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в рамках или пределах, границах регионов, пока без выезда детей за пределы региона с учетом той ситуации, которая складывается", - сказала она в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.