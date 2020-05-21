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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:19
https://ria.ru/20200521/1571788649.html
Попова рассказала об организации детского отдыха
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова рассказала об организации детского отдыха

15:16 21.05.2020 (обновлено: 15:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Летнюю оздоровительную кампанию на первом этапе нужно проводить без выезда детей за пределы региона, где они проживают, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что летнюю оздоровительную кампанию нужно проводить в тех регионах, в которых будет наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.
"На первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в рамках или пределах, границах регионов, пока без выезда детей за пределы региона с учетом той ситуации, которая складывается", - сказала она в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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