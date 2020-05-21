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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:16
https://ria.ru/20200521/1571788610.html
Титов представит Путину спецдоклад о развитии высоких технологий
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_93341d5b3cf245ee305628310500396b.jpg
РИА Новости

Титов представит Путину спецдоклад о развитии высоких технологий

15:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту России Владимиру Путину расскажет не только о трудностях бизнеса в условиях распространения коронавируса, но и представит специальный доклад о развитии высоких технологий в России, сообщила пресс-служба омбудсмена.
В доклад будут включены такие традиционные разделы, как реестр системных проблем российского бизнеса, индекс административного давления, уголовное преследование предпринимателей, социологические опросы о проблемах уголовного правоприменения и состоянии защиты прав предпринимателей.
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"Появились и новые разделы – в частности, специальный доклад о развитии высокотехнологичных компаний в России, подготовленный совместно с Ассоциацией быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов), а также комплекс предложений, связанных с влиянием на экономику противоэпидемических ограничений", - рассказали в пресс-службе.
"Ежегодный отчет о работе на этот раз мы готовим в особых условиях. Экономика, в особенности малый и средний бизнес, попала под тяжелый удар. Деловая и потребительская активность начали понемногу восстанавливаться, но восстановление хотя бы до уровня начала этого года будет долгим и тяжелым… Кроме коррекции в административном регулировании отдельных отраслей, необходимо широкое и активное стимулирование спроса. Точечные меры, какими бы хорошими они ни были по отдельности, не смогут сыграть решающую роль", - приводятся в сообщении слова Титова.
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Он также отметил, что пока не устранены и системные проблемы административного давления. "Многочисленные избыточные требования, замена проверок иными формами контроля и надзора: "рейды", "контрольные закупки", возбуждением дел "по КоАП", - несоответствие полномочий должностных лиц контрольных органов и степени их ответственности за допускаемые нарушения", - продолжил омбудсмен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ТитовВладимир ПутинЭкономика
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