Титов представит Путину спецдоклад о развитии высоких технологий

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту России Владимиру Путину расскажет не только о трудностях бизнеса в условиях распространения коронавируса, но и представит специальный доклад о развитии высоких технологий в России, сообщила пресс-служба омбудсмена.

В доклад будут включены такие традиционные разделы, как реестр системных проблем российского бизнеса, индекс административного давления, уголовное преследование предпринимателей, социологические опросы о проблемах уголовного правоприменения и состоянии защиты прав предпринимателей.

"Появились и новые разделы – в частности, специальный доклад о развитии высокотехнологичных компаний в России, подготовленный совместно с Ассоциацией быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов), а также комплекс предложений, связанных с влиянием на экономику противоэпидемических ограничений", - рассказали в пресс-службе.

"Ежегодный отчет о работе на этот раз мы готовим в особых условиях. Экономика, в особенности малый и средний бизнес, попала под тяжелый удар. Деловая и потребительская активность начали понемногу восстанавливаться, но восстановление хотя бы до уровня начала этого года будет долгим и тяжелым… Кроме коррекции в административном регулировании отдельных отраслей, необходимо широкое и активное стимулирование спроса. Точечные меры, какими бы хорошими они ни были по отдельности, не смогут сыграть решающую роль", - приводятся в сообщении слова Титова.

Он также отметил, что пока не устранены и системные проблемы административного давления. "Многочисленные избыточные требования, замена проверок иными формами контроля и надзора: "рейды", "контрольные закупки", возбуждением дел "по КоАП", - несоответствие полномочий должностных лиц контрольных органов и степени их ответственности за допускаемые нарушения", - продолжил омбудсмен.