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2020-05-21T15:57
https://ria.ru/20200521/1571788578.html
Дезинфекция подъездов в Москве строго контролируется, заявил Бирюков
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РИА Новости

Дезинфекция подъездов в Москве строго контролируется, заявил Бирюков

15:16 21.05.2020 (обновлено: 15:57 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДезинфекция жилого подъезда дома
Дезинфекция жилого подъезда дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется, а при выявлении нарушений к ответственным лицам применяются строгие меры, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведение ежедневно дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов", - отметил Бирюков.
По его словам, в интернете ведется постоянный мониторинг сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции. "Каждый такой факт проверяем, разбираемся, если сотрудники действительно халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и сделали работу просто для галочки, то наказываем", - подчеркнул Бирюков.
Он напомнил, что о нарушениях горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru.
"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети", - добавил глава комплекса городского хозяйства.
По его словам, информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля. "Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииЖКХПетр БирюковМосква
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