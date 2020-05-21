Дезинфекция подъездов в Москве строго контролируется, заявил Бирюков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется, а при выявлении нарушений к ответственным лицам применяются строгие меры, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Проведение ежедневно дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов", - отметил Бирюков.

По его словам, в интернете ведется постоянный мониторинг сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции. "Каждый такой факт проверяем, разбираемся, если сотрудники действительно халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и сделали работу просто для галочки, то наказываем", - подчеркнул Бирюков.

mos.ru. Он напомнил, что о нарушениях горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город"

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля. "Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор", - отметил Бирюков.