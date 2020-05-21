Новый детский сад появится в липецком селе Хлевное

ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Новый детский сад, рассчитанный на 80 мест, появится в ноябре этого года в селе Хлевное Липецкой области, стоимость проекта составит свыше 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, объект возводится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках соглашения с Минсельхозом России.
Детский сад будет двухэтажным. На первом разместятся две группы – ясельная и дошкольная, по 20 мест каждая, а также технические помещения и столовая. Вход в ясельную группу будет оборудован подъемниками для детских колясок и маломобильных групп населения. В групповых помещениях, спальнях и раздевалках предусмотрен подогрев пола. На втором этаже будут размещены две дошкольные группы на 20 мест каждая, спортивный зал, административные и служебно-бытовые помещения, а также раздаточная с кухонными лифтами.
"Сегодня жизнь в Хлевном развивается, молодежь приезжает сюда работать. Село благоустроенное, ухоженное. Строятся дома. Детский сад будет востребован. Он должен быть сдан через пять месяцев. Надеюсь, в ноябре будем открывать его", - отметил Артамонов.