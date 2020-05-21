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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-21T15:15
https://ria.ru/20200521/1571788522.html
Новый детский сад появится в липецком селе Хлевное
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:210:3076:1940_1036x0_80_0_0_15d8abe1b6e51930d526353baecba1ca.jpg
РИА Новости

Новый детский сад появится в липецком селе Хлевное

15:15 21.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Новый детский сад, рассчитанный на 80 мест, появится в ноябре этого года в селе Хлевное Липецкой области, стоимость проекта составит свыше 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, объект возводится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и в рамках соглашения с Минсельхозом России.
Детский сад будет двухэтажным. На первом разместятся две группы – ясельная и дошкольная, по 20 мест каждая, а также технические помещения и столовая. Вход в ясельную группу будет оборудован подъемниками для детских колясок и маломобильных групп населения. В групповых помещениях, спальнях и раздевалках предусмотрен подогрев пола. На втором этаже будут размещены две дошкольные группы на 20 мест каждая, спортивный зал, административные и служебно-бытовые помещения, а также раздаточная с кухонными лифтами.
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"Сегодня жизнь в Хлевном развивается, молодежь приезжает сюда работать. Село благоустроенное, ухоженное. Строятся дома. Детский сад будет востребован. Он должен быть сдан через пять месяцев. Надеюсь, в ноябре будем открывать его", - отметил Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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