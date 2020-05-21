Новый детский сад появится в липецком селе Хлевное

Детский сад будет двухэтажным. На первом разместятся две группы – ясельная и дошкольная, по 20 мест каждая, а также технические помещения и столовая. Вход в ясельную группу будет оборудован подъемниками для детских колясок и маломобильных групп населения. В групповых помещениях, спальнях и раздевалках предусмотрен подогрев пола. На втором этаже будут размещены две дошкольные группы на 20 мест каждая, спортивный зал, административные и служебно-бытовые помещения, а также раздаточная с кухонными лифтами.