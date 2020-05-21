В Приднестровье рассказали о поэтапном выходе из карантина

"Нельзя бросаться из крайности в крайность. Выход из карантина будет осторожным, поэтапным, с оглядкой на результаты снятия каждого последующего ограничения. Недопустим рост уровня заболеваемости. При этом мы прекрасно понимаем, что жить вечно в изоляции невозможно, надо оживлять экономику, но с жестко контролируемым соблюдением всех карантинных требований", - цитирует Красносельского пресс-служба приднестровского лидера.