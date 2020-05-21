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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:14
https://ria.ru/20200521/1571788476.html
В Приднестровье рассказали о поэтапном выходе из карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_5bcaf0285eeca7470dcbb211623b6d67.jpg
РИА Новости

В Приднестровье рассказали о поэтапном выходе из карантина

15:14 21.05.2020
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на заседании оперштаба заявил, что выход из карантина, который был введен из-за угрозы коронавируса, будет поэтапным и осторожным.
"Нельзя бросаться из крайности в крайность. Выход из карантина будет осторожным, поэтапным, с оглядкой на результаты снятия каждого последующего ограничения. Недопустим рост уровня заболеваемости. При этом мы прекрасно понимаем, что жить вечно в изоляции невозможно, надо оживлять экономику, но с жестко контролируемым соблюдением всех карантинных требований", - цитирует Красносельского пресс-служба  приднестровского лидера.
По мнению главы ПМР, постепенность выхода из карантина – согласованное решение, обоснованное необходимостью приучать людей к соблюдению мер безопасности.
В Приднестровье до 1 июня введен режим чрезвычайного положения.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 833 приднестровцев, 34 человека скончались, 418 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийКоронавирусыВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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