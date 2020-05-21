В Кузбассе осудили мужчину, убившего сына за взятый без спроса телефон

КЕМЕРОВО, 21 мая - РИА Новости. Житель города Осинники, избивший до смерти пятилетнего сына за то, что он взял без спроса его телефон, получил 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Осинники. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
"Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года в вечернее время осужденный в алкогольном опьянении решил наказать 5-летнего сына, который без разрешения взял его мобильный телефон, чтобы поиграть. Мужчина несколько раз ударил мальчика ремнем и оттолкнул от себя. Ребенок упал и ударился головой. После падения он перестал подавать признаки жизни. Отец вызвал скорую помощь, по дороге в больницу потерпевший скончался", – говорится в сообщении.
Мужчина был задержан и заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Отмечается, что обвиняемый кроме сына воспитывал еще 7-летнюю дочь один, в настоящее время девочка передана под опеку родственников.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – добавляет ведомство.