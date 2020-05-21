Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T15:09
https://ria.ru/20200521/1571788348.html
В Кузбассе осудили мужчину, убившего сына за взятый без спроса телефон
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ad5774a4b1d0b230579f94794ece7d0b.jpg
РИА Новости

В Кузбассе осудили мужчину, убившего сына за взятый без спроса телефон

15:09 21.05.2020
539
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 мая - РИА Новости. Житель города Осинники, избивший до смерти пятилетнего сына за то, что он взял без спроса его телефон, получил 8 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Осинники. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
09:44
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
"Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года в вечернее время осужденный в алкогольном опьянении решил наказать 5-летнего сына, который без разрешения взял его мобильный телефон, чтобы поиграть. Мужчина несколько раз ударил мальчика ремнем и оттолкнул от себя. Ребенок упал и ударился головой. После падения он перестал подавать признаки жизни. Отец вызвал скорую помощь, по дороге в больницу потерпевший скончался", – говорится в сообщении.
Мужчина был задержан и заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Отмечается, что обвиняемый кроме сына воспитывал еще 7-летнюю дочь один, в настоящее время девочка передана под опеку родственников.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – добавляет ведомство.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
2 апреля, 11:33
Жителя Красноярского края будут судить за убийство дочери из-за плача
201493
Обсудить 0
Кемеровская областьОсинникиПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Челябинской области умерла женщина, доставленная в отдел полиции
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге на скамейке нашли брошенного младенца
Статуя Фемиды
В Башкирии зарезавшего мать, отца и брата мужчину направили на лечение
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Рассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани завели второе за три месяца дело о педофилии
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Сотрудник полиции
В Москве задержали мошенников, выманивавших деньги у онкобольных
Контейнер с клубникой
В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье подросток разбился насмерть на отцовской иномарке
Вышиванка
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов представит Путину спецдоклад о развитии высоких технологий
Кадр из мультфильма Русалочка
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве школьницы под Тамбовом
Оперативные кадры задержания лжеинкассатора в Пензе
В Пензе задержали лжеинкассатора за кражу более 20 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
Лента новостейМолния