В Кузбассе осудили мужчину, убившего сына за взятый без спроса телефон

"Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года в вечернее время осужденный в алкогольном опьянении решил наказать 5-летнего сына, который без разрешения взял его мобильный телефон, чтобы поиграть. Мужчина несколько раз ударил мальчика ремнем и оттолкнул от себя. Ребенок упал и ударился головой. После падения он перестал подавать признаки жизни. Отец вызвал скорую помощь, по дороге в больницу потерпевший скончался", – говорится в сообщении.