В Челябинской области умерла женщина, доставленная в отдел полиции

"В ОМВД РФ по Аргаяшскому району женщина была доставлена судебными приставами для отбывания наказания, назначенного судом. (Двадцать первого мая) почувствовала себя плохо, ей была вызвана скорая помощь. Она была осмотрена врачом, получила лекарственный препарат. Ей стало лучше. Врачи уехали. Потом, через несколько часов, опять стало плохо. Снова приехали врачи, но уже констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.