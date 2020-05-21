В Челябинской области умерла женщина, доставленная в отдел полиции

МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция Челябинской области начала проверку после смерти в районном отделе местной жительницы, доставленной для отбывания административного наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"В ОМВД РФ по Аргаяшскому району женщина была доставлена судебными приставами для отбывания наказания, назначенного судом. (Двадцать первого мая) почувствовала себя плохо, ей была вызвана скорая помощь. Она была осмотрена врачом, получила лекарственный препарат. Ей стало лучше. Врачи уехали. Потом, через несколько часов, опять стало плохо. Снова приехали врачи, но уже констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщина была приговорена к административному наказанию по ст. 35.1 КоАП РФ "Уклонение от уплаты алиментов".
Полиция назначила проверку, в ходе которой будут установлены причина смерти и все обстоятельства.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, у женщины произошел сердечный приступ.