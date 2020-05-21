Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:08
https://ria.ru/20200521/1571788249.html
СМИ сообщили об отказе Палестины принять гумпомощь из ОАЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:130:2000:1255_1036x0_80_0_0_3d8d16fc4411d14347f8b8b98f7fc990.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об отказе Палестины принять гумпомощь из ОАЭ

15:08 21.05.2020
311
© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
ТЕЛЬ-АВИВ/КАИР, 21 мая - РИА Новости. Самолёт авиакомпании Объединённых Арабских Эмиратов прибыл в Израиль с гуманитарной помощью для Палестины, однако Палестинская национальная администрация (ПНА) отказалась ее принять, сообщает агентство Maan.
"История! Самолёт авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби приземлился впервые вчера вечером с гуманитарной помощью, которая будет доставлена Палестинской администрации и Газе для помощи с борьбе с кризисом коронавируса", - сообщил ранее израильский МИД.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
11:36Распространение нового коронавируса
В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса
В свою очередь в четверг агентство Maan пишет со ссылкой на осведомленные источники, что палестинские власти отказались принять груз с гуманитарной помощью, безвозмездно предоставленный ОАЭ.
"ПНА отказалась принять груз из-за того, что ОАЭ не координировались с руководством ПНА в этом вопросе. Правительство ПНА не желает, чтобы этот груз оказался "мостиком" для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем", - утверждают источники агентства.
Источники отметили, что отправка гуманитарных грузов для палестинцев должна проводиться через координацию с властями ПНА, а не через Израиль, и не должна являться "прикрытием для нормализации отношений".
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
1 мая, 13:02Распространение нового коронавируса
Палестина попросила у России аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
220100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Махмуд АббасОАЭПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова опровергла сообщения о предложении по саммиту США и Палестины
Археологи во время раскопок возле западной стены в Старом городе Иерусалима
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Захарова рассказала, кто займется распределением аппаратов ИВЛ из США
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД призвал Палестину и Израиль воздерживаться от эскалации
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Студия телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал NewsOne
Здание МИД России
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Рассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора
Мужчина сидит за компьютером
В Госдуме оценили создание единого регистра сведений о россиянах
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
В Крыму назвали намерение Украины получить компенсацию от России фарсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
Лента новостейМолния