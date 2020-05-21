СМИ сообщили об отказе Палестины принять гумпомощь из ОАЭ

В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

"ПНА отказалась принять груз из-за того, что ОАЭ не координировались с руководством ПНА в этом вопросе. Правительство ПНА не желает, чтобы этот груз оказался "мостиком" для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем", - утверждают источники агентства.