СМИ сообщили об отказе Палестины принять гумпомощь из ОАЭ

"История! Самолёт авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби приземлился впервые вчера вечером с гуманитарной помощью, которая будет доставлена Палестинской администрации и Газе для помощи с борьбе с кризисом коронавируса", - сообщил ранее израильский МИД.
В свою очередь в четверг агентство Maan пишет со ссылкой на осведомленные источники, что палестинские власти отказались принять груз с гуманитарной помощью, безвозмездно предоставленный ОАЭ.
"ПНА отказалась принять груз из-за того, что ОАЭ не координировались с руководством ПНА в этом вопросе. Правительство ПНА не желает, чтобы этот груз оказался "мостиком" для нормализации отношений между ОАЭ и Израилем", - утверждают источники агентства.
Источники отметили, что отправка гуманитарных грузов для палестинцев должна проводиться через координацию с властями ПНА, а не через Израиль, и не должна являться "прикрытием для нормализации отношений".
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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