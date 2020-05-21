В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"

КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Почти у 1,2 тысячи сотрудников "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае зарегистрирован COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что более 800 работников компании "Полюс Красноярск" заразились коронавирусом на Олимпиадинском ГОК в Северо-Енисейском районе Красноярского края – крупнейшем золотодобывающем горно-обогатительном комбинате страны. В четверг стало известно, что один из заболевших скончался.
"По состоянию на 21.05.2020 г. на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании более 5 тысяч работников зарегистрирован 1191 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 90% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц", - говорится в сообщении.
По данным главка, пациенты с бессимптомной формой заболевания проходят лечение во временном инфекционном стационаре на 400 коек, созданном на базе помещений предприятия силами краевой клинической больницы №1.
На месте развернуты мобильный госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 2 тысячи койко-мест. Проводится заключительная дезинфекция производственных помещений и мест проживания работников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.