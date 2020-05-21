В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"

"По состоянию на 21.05.2020 г. на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании более 5 тысяч работников зарегистрирован 1191 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 90% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц", - говорится в сообщении.