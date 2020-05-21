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2020-05-21T15:06
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Минобрнауки планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето
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РИА Новости

Минобрнауки планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето

15:05 21.05.2020 (обновлено: 15:06 21.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ совместно с молодёжной организацией ”Российские студенческие отряды” планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето, заявил министр ведомства Валерий Фальков.
"Министерство совместно с молодежной организацией ”Российские студенческие отряды” планирует организовать трудоустройство 60 тысяч студентов в летний трудовой семестр", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Студенческие отряды организуются по четырём основным направлениям – строительные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические, добавил министр.
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