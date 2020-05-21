Минобрнауки планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето

"Министерство совместно с молодежной организацией ”Российские студенческие отряды” планирует организовать трудоустройство 60 тысяч студентов в летний трудовой семестр", - сказал Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.