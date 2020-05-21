Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает "реально много денег"

Так, он заявил, что получает "реально много денег".

"Я, когда пишу декларацию, я все время удивляюсь этой цифре. Откуда такие деньги?" — рассказал Мясников. При этом он отметил, что все тратит.

Врач поделился, что у него есть небольшая двухкомнатная квартира в сталинском доме, но там "всего 68 метров", а также дом в деревне в 108 километрах от Москвы площадью 240 квадратных метров, а сам участок — 75 соток. Мясников также рассказал о квартире во Франции — ее площадь 29 квадратных метров. По его словам, для ее покупки он брал в долг.

"Сегодня главврач получает довольно много. <…> Фиксированная зарплата по контракту у меня 170 тысяч, но там есть система оценки качества больницы — баллы. И по совокупности баллов они главным врачам дают квартальные премии", — пояснил Мясников.

Он заметил, что его больница входит в "тройку первых по Москве", поэтому у него "большие бонусы". Также Мясников привел в пример зарплаты кардиологов, получающих 500 тысяч рублей.