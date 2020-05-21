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2020-05-21T15:55
https://ria.ru/20200521/1571787985.html
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает "реально много денег"
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РИА Новости

Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает "реально много денег"

15:05 21.05.2020 (обновлено: 15:55 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах.
Так, он заявил, что получает "реально много денег".

"Я, когда пишу декларацию, я все время удивляюсь этой цифре. Откуда такие деньги?" — рассказал Мясников. При этом он отметил, что все тратит.

Врач поделился, что у него есть небольшая двухкомнатная квартира в сталинском доме, но там "всего 68 метров", а также дом в деревне в 108 километрах от Москвы площадью 240 квадратных метров, а сам участок — 75 соток. Мясников также рассказал о квартире во Франции — ее площадь 29 квадратных метров. По его словам, для ее покупки он брал в долг.
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"Сегодня главврач получает довольно много. <…> Фиксированная зарплата по контракту у меня 170 тысяч, но там есть система оценки качества больницы — баллы. И по совокупности баллов они главным врачам дают квартальные премии", — пояснил Мясников.
Он заметил, что его больница входит в "тройку первых по Москве", поэтому у него "большие бонусы". Также Мясников привел в пример зарплаты кардиологов, получающих 500 тысяч рублей.
С 2010 года Александр Мясников является главным врачом Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича.
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Александр Мясников (врач)РоссияМоскваФранцияОбщество
Популярные комментарии
Если честно зарабатывает, то на здоровье.
21 мая, 15:44
Арсений Новиков
3131007
Создать в интернете ресурс, где можно посмотреть сколько денег на руки за конкретный месяц получил врач, учитель, чиновник - бюджетники. Эта информация не является закрытой. Люди должна знать кому они дарят подарки.
21 мая, 15:43
DIDenis Inkognito
2000004
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