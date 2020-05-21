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2020-05-21T15:26
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Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах
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РИА Новости

Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах

15:05 21.05.2020 (обновлено: 15:26 21.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Необходимо внедрить отечественное программное обеспечение для обучения студентов, работа над этим идет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса онлайн, отметил он.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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"Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн формате. В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Задел в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - сказал Фальков.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбразование - ОбществоОбщество
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