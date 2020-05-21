Фальков призвал внедрить российское программное обеспечение в вузах

"Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн формате. В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Задел в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - сказал Фальков.